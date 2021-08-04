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Alanya, Akseki ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

04.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya, Akseki ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde başlayan ve yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, AA muhabirine, ilçedeki yangının Çayırözü mevkisi ile Alara Vadisi'nde çok etkili olmasa da devam ettiğini söyledi.

Çok kısa sürede yangını söndürüp hasar tespit çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Özbilgi, "Devletimiz tüm unsurlarıyla havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir." dedi.

Gündoğmuş Senir Mahalle Muhtarı Durmuş Ali Yıldız, köyde evlerin, okulun yandığını dile getirdi.

Mardin'den, Kars'tan, İstanbul'dan gelen ekiplerle yangını söndürdüklerini belirten Yıldız, "Mahallemizde 44 ev yandı. Vatandaşlarımız da geldi burada bize yardımda bulundu. Aş evi kuruldu. Herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Alanya ilçesindeki yangınlar ise Susuzköy Mahallesi ile Güzelbağ'da devam ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına ekiplerin yanı sıra mahalle sakinleri de destek veriyor.

Akseki ilçesinde de yangın Gülendağı'nda etkisini sürdürüyor.

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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