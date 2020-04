Alanya Belediye Tiyatrosundan "Sanattan Hayata"

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan seyircileri, sosyal medya üzerinden sanatla buluşturmaya hazırlanıyor.

Zor günlerde seyircisini unutmayan ABT oyuncuları, bu özel proje için evlerinden ve ses kayıt odalarından yaptıkları çalışmalarla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. "Sanattan Hayata" adlı projede oyuncular her akşam saat 20.30’da seslendirdikleri birbirinden farklı hikayeler, şiirler ve tiyatro eserleriyle seyircinin yanında olacaklar. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de hazırlık yapan ABT, masal ve hikayeleri çocuklar için de seslendirecekler.

“Sanattan Hayata” projesinin çok özel bir çalışma olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Biz belediye olarak virüs salgını sürecinde üzerimize düşen her türlü vazifeyi layıkıyla yerine getiriyoruz. Salgının kontrolü açısından sosyal izolasyonun çok önemli olduğu bir zamanda halkımızın kültür ve sanata olan ihtiyacını da böyle özel projelerle gidermeye çalışıyoruz. Her zaman örnek çalışmalar yapmış olan Alanya Belediye Tiyatrosu’nu kutluyorum ve tüm halkımızı tiyatromuzun etkinliklerini takip etmeye davet ediyorum" dedi.

Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan ise “Bir an önce perdelerimizin açılmasını ve seyircimizle buluşmayı hasretle bekliyoruz. Bu süreçte seyircilerimizle sanatı paylaşmak, onların evlerine konuk olup sanatla hayatlarına dokunmak için bu projeyi hazırladık. Bizim için de farklı bir deneyim olacak. Tüm takipçilerimizle bu projede buluşmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

29 Nisan Çarşamba günü başlayıp her akşam saat 20.30’da sanatseverlerle buluşacak olan bu program, Alanya Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.