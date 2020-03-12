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Alanya Belediyesinden kaçak yapılarla mücadele

ANTALYA HABERLERİ  | 12.03.2020 18:09 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Oba mahallesinde tespiti yapılan ve çay bahçesi olarak işletilen kaçak yapı, Fen İşleri ekipleri tarafından yıkıldı.Alanya Belediyesi kaçak yapılaşmaya göz açtırmıyor.

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Oba mahallesinde tespiti yapılan ve çay bahçesi olarak işletilen kaçak yapı, Fen İşleri ekipleri tarafından yıkıldı.
Alanya Belediyesi kaçak yapılaşmaya göz açtırmıyor. Oba Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi’nde yer alan, Alanya Belediyesi’ne ait Kültür ve Sosyal Tesis Alanı olarak ayrılmış alana ilgili şahıs tarafından 31.12.2017 tarihinden sonra usulsüz yapı kayıt belgesiyle yapılan kaçak yapı yıkıldı. Alanya Belediyesi’nin elinde resmi kayıtlar olmasına rağmen 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi’ne istinaden usulsüz alınan yapı kayıt belgesi ile yaptırıldığı anlaşılan ve çay bahçesi olarak işletilen kaçak yapı kanuna aykırı beyan ve işleminden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapı kayıt belgesi iptalinin ardından yıkıldı.

"Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz"
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in talimatlarıyla Alanya’da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Oba Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi’nde usulsüz evrakla yapılan kaçak yapının tespiti yapılarak ilgili Bakanlığa havale ettik. Ardından Bakanlık yetkilileri de konuyu inceleyerek belgenin usulsüz olduğuna kanaat getirerek belge iptal edildi. Ekiplerimizde akabinde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Kaçak yapılarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek ve Şehrimizde bu tür yapılaşmalara taviz vermeyeceğiz" dedi.
Yıkım işlemi Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü denetiminde, Emniyet Güçleri nezaretinde Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

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