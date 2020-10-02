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Alanya Belediyesi’nden Okurcalar’a yeni park

ANTALYA HABERLERİ  | 02.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi,Okurcalar Mahallesi’nde kompleks şeklinde bir park yapacak.Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Okurcalar Mahallesi 310 ada yanında bulunan ve önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak çocuk parkı, bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Alanya Belediyesi,Okurcalar Mahallesi’nde kompleks şeklinde bir park yapacak.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Okurcalar Mahallesi 310 ada yanında bulunan ve önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak çocuk parkı, bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı. Her yaşa uygun birçok aktivitenin yapılabileceği oyun grupları, dış mekan spor aletleri, piknik masaları, banklar, pergolalar, basketbol sahası, futbol sahası, bisiklet park yeri, büfe ve WC’nin yapılacağı parkın alanı 5039 metrekare olarak planlandı.
"Çalışmalarımız devam edecek"
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Projelerimiz arasında en önemli yerlerden birisini daima çocuklarımız almaktadır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin her anlamıyla mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın içinde olduğu projelere değer veriyoruz. İlçemizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşam alanları adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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