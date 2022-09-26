Alanya Caz Günleri'nde Önder Focan ve Barbaros sahne aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "17. Uluslararası Alanya Caz Günleri", Önder Focan ve Barbaros konseriyle sona erdi.

Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin son gününde, "Önder Focan Quarted Feat. Eylül Ergül" sahne aldı.

Gitarda Önder Focan'a, Eylül Ergül vokalle, Bulut Gülen trombonla, Enver Muhamed kontrbasla, Burak Cihangirli ise davulla eşlik etti.

Önder Focan Quarted Feat. Eylül Ergül'ün ardından Barbaros sahne aldı.

Barbaros, piyanoda Uraz Kıvaner, kontrbasda Ozan Musluoğlu, davulda Ekin Cengizkan, trombonda Bulut Gülen'in eşliğiyle şarkılarını seslendirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de caz denilince Alanya'nın akla geldiğini ifade etti.

Salgın nedeniyle iki yıl ara verdikleri festivalin 17'ncisini gerçekleştirdiklerini anlatan Yücel, "Yurt içinde ve dışında elit sanatçıların katılımıyla 4 gün boyunca dolu dolu caz festivali yaşadık. Alanya'daki tatilciler ve yerleşik yabancılar da dahil, ülkenin her yerinden caz müdavimleri festivalimizi takip etti." dedi.

