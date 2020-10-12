Alanya HEP Üniversitesi’nde eğitim yılı başladı

Alanya Hamdullah Emin Paşa (Alanya HEP) Üniversitesi’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 güz dönemini uzaktan eğitimle sürdürme kararı alan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi dün itibariyle uzaktan eğitime başladı.

Korona virüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte bir çok alanda yenilikler yaşandı. Bu yeniliklerden en önemlisi ise eğitim alanında oldu. Üniversiteler Covid-19 salgını sebebiyle eğitime uzaktan devam etme kararı aldı. Bu kapsamda Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ise uzaktan eğitim sürecinin startını verdi.

Uzaktan eğitim hazırlıklarımız tamam

2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte açıklamalarda bulunan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olması dileğinde bulundu. Özkul, “2020-2021 akademik yılında tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Tabi akademik yıl başlangıçları genellikle öğrencilerin, öğretim üyelerinin, ailelerin ve üniversite yönetiminin hep birlikte coşkuyla başlattığı etkinliklerdir. Bu yıl Pandemi nedeniyle maalesef öğrencilerimizle birlikte yüz yüze buluşmamız mümkün olmadı. Eğitim öğretim yılımızı internet üzerinden uzaktan eğitim yoluyla sürdüreceğiz. Bir çok üniversitede bu yolu seçmek zorunda kaldılar. Biz Alanya HEP Üniversitesi olarak top yükün ve sistemli bir şekilde uzaktan eğitim hazırlıklarımızı yaptık. Altyapımız güçlendirdik. Yazılımlarımızı güncelledik. Bu konuyla ilgili ek olarak uzmanlardan istihdam ettik. Öğretim üyelerimize derslerini uzaktan daha etkili bir birimde verilebilmesi için eğitimler verdik. Bu şekilde belki de uzaktan eğitim yoluyla, yüz yüze yaptığımızdan daha etkili bir eğitimi gerçekleştirme olağanımızın olacağını düşünüyorum." dedi