SPOR

Alanya Paşa'yı farklı geçti!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 25.08.2019 01:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Alanya Paşa'yı farklı geçti!

İLK YARIDAN DAKİKALAR

11. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes'in ortasında Cisse topu kontrol etti. Cisse'nin sırtı dönük olarak kaleye göndermek istediği top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.

21. dakikada Efecan Karaca orta sahada kazandığı topla Bakasetas'ı buluşturdu. Bu futbolcunun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutunda, kaleci Fatih Öztürk ayaklarıyla golü önledi.

29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Junior Fernandes'in ceza alanına yaptığı ortada arka direkte Efecan Karaca kafayla Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza sahasına kadar getirdiği topla buluşan Yusuf Erdoğan, kale önünde boş pozisyondaki Thiam'ı gördü. Senegalli golcü topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, ceza sahası içine koşu yapan Nsakala'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun ortasında Cisse kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

59. dakikada Alanyaspor üçüncü golü buldu. Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın duvar pasında topla buluşan Junior Fernandes, farkı ikiye çıkardı. 3-1.

72. dakikada Alanyasporlu futbolcu Djalma Campos, son çizgiye inen Nsakala'ya pası gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden içeriye gönderdiği topu Kasımpaşa defansı araya girerek uzaklaştırdı.

88. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Maça iki dakika önce giren Bammou, Siopis'in gönderdiği topu düzelterek ceza sahası sağ çaprazından kaleye sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün sağından filelerle buluştu: 4-1.

Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek ligde 2'de 2 yaptı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 71 Djalma Campos), Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 77 Salih Uçan), Cisse (Dk. 86 Bammou)

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic (Dk. 63 Veysel Sarı), Aytaç Kara, Thiam (Dk. 70 Mustafa Pektemek), Khalili, Yusuf Erdoğan (Dk. 60 İlhan Depe), Koita

Goller: Dk. 29 Bakasetas, Dk. 54 Cisse, Dk. 59 Junior Fernandes, Dk. 88 Bammou (Alanyaspor), Dk. 33 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 19 Welinton, Dk. 56 Nsakala, Dk. 61 Efecan Karaca, Dk. 66 Cisse (Alanyaspor), Dk. 30 Thiam, Dk. 45+5 Khalili, Dk. 78 Karim Hafez (Kasımpaşa)

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
Fatih Öztürk'ten Uğurcan'a övgüFatih Öztürk'ten Uğurcan'a övgü
''En büyük hayalim milli takım''''En büyük hayalim milli takım''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper lig alanyaspor Kasımpaşa

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Pektemek 2 yıllık imzayı attı!

Pektemek 2 yıllık imzayı attı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kasımpaşa son 5 sezonda kasasını doldurdu

Kasımpaşa son 5 sezonda kasasını doldurdu

Trezeguet imzayı attı!

Trezeguet imzayı attı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alanya bu sene ligi ilk 5’te bitirir rahat, sağlam takım oluşturmuş Erol. Cisse yağ gibi akıyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya Paşa'yı farklı geçti!

Alanya Paşa'yı farklı geçti!

Fatih Öztürk: Uğurcan Çakır çok daha büyük bir kaleci olacak

Fatih Öztürk'ten Uğurcan'a övgü

Aytaç Kara: En büyük hayalim milli takım

''En büyük hayalim milli takım''

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi

Kasımpaşa 2 - 1 Olympique Khouribga

Paşa'dan galibiyetli kapanış

Kasımpaşa'dan borç açıklaması

Kasımpaşa'dan borç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.