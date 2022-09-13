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Alanya sahilinde ölü caretta caretta bulundu

13.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Alanya sahilinde başından yara almış caretta caretta ölü bulundu.

Yeşilöz Mahallesi'nde sahilde hareketsiz haldeki caretta caretta türü deniz kaplumbağasını gören duyarlı vatandaşlar, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) yetkililerine haber verdi.

Başında yara tespit edilen kaplumbağanın öldüğü belirlendi.

Deniz kaplumbağası, yetkililer tarafından uygun bir alana gömüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Caretta Caretta

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