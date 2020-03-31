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Alanya Sanayi Bölgesi ve alt geçitlerinde dezenfekte

ANTALYA HABERLERİ  | 31.03.2020 17:49 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Korona ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken bu kapsamda Alanya Sanayi Bölgesi’ni ve şehir genelindeki bütün alt geçitleri dezenfekte etti.Alanya Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele ve önlem çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Alanya Belediyesi Korona ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken bu kapsamda Alanya Sanayi Bölgesi’ni ve şehir genelindeki bütün alt geçitleri dezenfekte etti.
Alanya Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele ve önlem çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Periyodik olarak planlanan alanlar, her gün dezenfekte edilerek önlem alınıyor. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hafta sonu çalışması kapsamında Sanayi bölgesini baştan aşağı dezenfekte su ile yıkarken şehir genelindeki alt geçitlerde temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel öncülüğünde korona virüs mücadelesinde sıkı bir çalışma programı uygulayan Alanya Belediyesi’ndeki bütün birimlerin, her gün planlanan program dahilinde Şehir genelinde dezenfektasyon çalışmalarını sürdüreceği açıklandı.

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