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Alanya Toptancı Hali’nin yüzde 91’i tamamlandı

04.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatında yüzde 91’lik kısım geçildi.

Alanya Toptancı Hali’nin yüzde 91’i tamamlandı

Şu ana kadar 194 milyon lira harcanan projenin 245 milyon TL’ye mal olması ön görülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarım kalan halkın yararına olan projeleri tek tek tamamlıyor. Bu çerçevesinde yapımı süren Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatı sona yaklaştı. Türkler Mahallesi’nde yapımı tam gaz devam eden modern toptancı hal kompleksi inşaatı yüzde 91 seviyesine ulaştı.

BLOKLAR TAMAM

Projedeki 26 bloğun hepsinin betonarme inşaatı tamamlandı. 23 blokta tüm işlemler biterken, 3 blokta ise, sıva, boya, doğrama, asma tavan, iç kapılar, sarmal kapılar, su, elektrik, havalandırma, izolasyon, seramik ve korkuluk gibi ince imalatlar devam ediyor. Diğer yandan inşaat sahasında dolgu, tesviye sıkıştırma çalışmaları sürerken, halin dış kısmında ise perde, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı imalatları yapılıyor.

194 MİLYON LİRA TL HARCANDI

Alanya’da dağınık haldeki toptancı halleri tek çatı altında toplayacak Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi’nde 19 hal bloğu, 4 ardiye bloğu, 1 idari, 1 ticari olmak üzere 26 blok yer alıyor. Toplam 156 dönüm arazi üzerine inşa edilen Alanya Hal Kompleksi’nde 159 işyeri ve 78 ardiye bulunacak. Şu ana kadar 194 milyon lira harcanan projenin 245 milyon TL’ye mal olması ön görülüyor.

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