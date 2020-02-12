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Alanya ve Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

ANTALYA HABERLERİ  | 12.02.2020 13:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve Alanya ve Manavgat’ta ikamet eden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve Alanya ve Manavgat’ta ikamet eden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri, H.Y., E.Ç., M.G. ve E.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 19 gram metamfetamin, 5.22 gram esrar, 2.60 gram eroin ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 2 şüphelinin hükümlü olduğu ortaya çıkarken, 17 şahsın hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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