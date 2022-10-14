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  4. Alanya'da 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgada baba ve kızı tutuklandı

Alanya'da 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgada baba ve kızı tutuklandı

14.10.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgada baba ve kızı tutuklandı

Alanya'da 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgada baba ve kızı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili baba ve kızı tutuklandı.

Alanya'da bir lisenin bahçesinde, okulda eğitim gören kız öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden B.Ç, H.B'yi bıçakla yaraladı. Kavga sürerken okula gelen B.Ç'nin babası İ.H.Ç. de kavgaya karışan diğer kız öğrenciler A.P. ve C.A'yı bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler B.Ç. ve babası İ.H.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya öğrenci lise

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