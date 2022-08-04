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Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

04.08.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

İncekum Mahallesi'nde bir otelde, havuza giren A.D. bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler A.D'yi havuzdan çıkardı.

Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, daha sonra Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

A.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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