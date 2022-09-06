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Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

06.09.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, saha uygulaması sırasında S.D'nin "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 6 yıl, G.S'nin de "hırsızlık" suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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