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Alanya'da balıkçılık turnuvası başladı

30.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da balıkçılık turnuvası başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "2021 Alanya Fishing Tournament" başladı.

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen balık tutma yarışmasına, 100 tekneyle 200 kişi katıldı.

Alanya Yat Limanı'nda yapılan 125 bin lira ödüllü yarışmada katılımcılar, "en büyük balık", "yakala bırak", "en çok balık" ve "Cumhuriyet özel ödülü" kategorilerinde mücadele ediyor.

Yarın sona erecek yarışmada, yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak.

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