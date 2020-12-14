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Alanya'da bir kişi Oba Çayı'nda ölü bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 14.12.2020 17:32 | Son Güncelleme

Jandarma ekipleri, temizlik işçisi olduğu belirlenen kişinin sara krizi nedeniyle çaya düştüğünü tespit etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan kişinin cesedi, Oba Çayı'nda bulundu.

Oba Mahallesi'nden geçen çayda hareketsiz duran bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın yaptığı araştırmada, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi Veli Uyar (37) olduğu anlaşılan kişinin, sara krizi nedeniyle dengesini kaybederek çaya düştüğü tespit edildi.

Uyar'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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