Alanya’da Çarşamba Caddesinin trafik sorunu kavşak ile çözülecek

Çarşamba Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu dikkate alan Alanya Belediyesi, kavşak uygulamasıyla yaya ve taşıt güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentteki trafik yoğunluğunu dikkate alarak Çarşamba Caddesi ile Hayri doğan Caddesi kesişiminde yeni kavşak çalışması başlattı. Yeni kavşak aynı caddeden Çıplaklı Mahallesine açılan yeni bölünmüş yol ile bağlantılı olarak hizmete girecek. Kavşak çalışmasının Hayri Doğan Caddesi’nin Çıplaklı’ya bağlanan bölümünde devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çarşamba Caddesinden Çıplaklı Mahallesine bölünmüş yol olarak yeni yolu hizmete sunacaklarını söyledi.

Çalışmalar çerçevesinde Çarşamba Caddesine yeni kavşak ve sinyalizasyon sistemi yapacaklarını söyleyen Başkan Yücel, “Özellikle Oba Mahallesi’nde trafik yoğunluğunu ve kaza riskini en aza indirmek için çalışma yürütüyoruz. Söz konusu Çarşamba Caddesi trafik yoğunluğu çok fazla olan bir cadde. Bunu göz önüne alarak burada bir kavşak çalışması başlattık. Şu an imar yolunda kaldırım ve orta refüj çalışması yapılıyor. Kavşak ve bölünmüş yol ile bölgede hem trafik kontrol altına alınmış olacak, hem de güvenli bir alternatif yol hizmete girmiş olacak. Sinyalizasyon sistemi ile araç ve yaya güvenliği de sağlanmış olacak. Yeni imar yolunun bölgemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

