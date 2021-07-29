Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yerleşim yerine yakın olan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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