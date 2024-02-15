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Alanya'da dolu seralara zarar verdi

AA AA
15.02.2024 13:28 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan dolu, bazı seralarda hasara yol açtı.

lçede gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan dolu, bir oto yıkama işletmesinin çatısının çökmesine neden oldu, bazı seralara ve seralardaki ürünlere zarar verdi.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alanya Ziraat Odası görevlileri, Elikesik, Toslak ve Konaklı mahallelerindeki zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yaptı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar yapılan incelemelerde 13 üreticiye ait 50 dönümün üzerinde seranın dolu nedeniyle hasar gördüğünün belirlendiğini söyledi.

Göktepe, "Sebze ve tropikal meyvelerin bulunduğu seralarda dolu nedeniyle çökmeler, naylon yırtılmaları ve ürün zararları meydana gelmiş." dedi.

El birliğiyle bu yaraları saracak ve üretime devam edeceklerini anlatan Göktepe, örtü altı üretim başta olmak üzere tarım alanlarında yaşanan zararların doğanın bir gerçeği olduğunu dile getirdi.

Üreticilere TARSİM sigortasını yaptırmaları çağrısında bulunan Göktepe, "TARSİM'deki devlet desteğinin daha fazla olması için çalışıyoruz. Bu hususta devlet büyüklerimizden üreticilerimiz adına yardım istiyoruz. Yüzde 75 sübvansiyon yapılabilir, muafiyet oranı düşebilir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarabi Tavlı da seraları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarımın Alanya'nın lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Tavlı, "Tarım sektöründe üreticimizin, çiftçimizin her daim yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de yanında olacağız. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya sera dolu zarar

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