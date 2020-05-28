Alanya’da ibadet alanları dezenfekte edildi

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Korona virüs nedeniyle askıya alınan ve yarın yeniden başlayacak Cuma namazı öncesi, ibadet alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Yurt genelinde Korona virüs salgını gerekçesiyle uygulanan kısıtlamalar aşama aşama kaldırılmaya devam ederken, toplu ibadetlerinde gerekli tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi kararı sonrası Alanya Belediyesi harekete geçti. 29 Mayıs Cuma günü kılınacak Cuma namazı itibariyle yeniden başlayacak toplu ibadetler, sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilecek. Alanya Belediyesi, ibadete uygun olarak belirlenen alanlarda halk sağlığının korunması için hazırlıklara ve dezenfeksiyon işlemlerine başladı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar ile Alanya Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler, şehrin doğusundan batısına Cuma namazı için belirlenen 84 namaz kılma alanında önce süpürme ve yıkama sonrasında ise dezenfekte çalışmaları yaptı. Koronavirüs ile mücadele planı dahilinde Alanya Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden, kendi koruyucu tedbirlerini alarak vatandaşlar için hizmet vermeye devam ediyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, çalışmalara ve sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu hassas süreci mümkün olabilecek en az zararla atlatabilmek için toplumun tüm kesimlerinin üzerine düşen vazifeyi, sorumluluk bilinciyle yerine getirmesini, dikkatli ve duyarlı davranmasını umuyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına riayet ederek, maske kullanarak ve lüzum gerektirmediği sürece evde kalarak bir süre daha sabır göstermelerini önemle rica ediyorum” dedi.

