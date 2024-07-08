Alanya’da ilk yavru caretta carettalar denizle buluştu

Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’nde oturan ve 18 yıldır gönüllü olarak caretta carettalara sahip çıkan hayvansever Güldane Şahin, yumurtadan çıkan ilk yavruları görüntüledi.

CARETTA CARETTA SAYISINDA REKOR KIRILDI

Yüzlerce caretta caretta yuvasını belirleyen ve koruma altına alan Şahin, bu yıl adeta yuva sayısında rekor kırıldığını söyledi. Yeşilöz ve Demirtaş sahilinde bulunan yuvalardaki yumurtaların çatlamaya başladığını belirten Şahin, 2 ay boyunca binlerce caretta caretta yavrusunun denizle bulaşacağını, hayatta kalanların ise 20-25 yıl sonra tekrar aynı sahile gelerek yumurta bırakacaklarını ifade etti. Sabahın erken saatlerinde yumurtadan çıkan ilk yavrular, kumların üzerinde hızla hareket ederek denize ulaştı.





