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Alanya'da kaçak üretilen 4 bin maske ele geçirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Alanya'da kaçak üretilen 4 bin maske ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde izinsiz üretilen 4 bin maskeye el konuldu.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sağlığı tehlikeye sokacak maske satışının ve imalatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi'ndeki bir iş yerinde kaçak üretilen maske satışının yapıldığı belirlendi. İş yerine düzenlenen operasyonda, izinsiz üretilen 4 bin maske ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.E, hakkında yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.

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Alanya kaçak maske Polis

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