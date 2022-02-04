Alanya'da karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırsal bölgede kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Rumen milli bisikletçi Tudor Ghotic jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Romanyalı yol bisikletçisi antrenman sırasında kar ve tipi nedeniyle Bayır Mahallesi Takanlar mevkisinde mahsur kaldı.

Ghotic'in ihbarı üzerine, bölgeye Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan Rumen bisikletçiyi kurtardı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz