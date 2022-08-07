Alanya'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye, 10 bin 914 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanlar Mahallesi'nde ruhsatsız bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen işletme sahibi S.A. ile A.Z, M.Y, H.K, S.D. ve N.D'ye toplam 10 bin 914 lira para cezası uygulandı.



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