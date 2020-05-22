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Alanya’da mezarlıklarda çiçek dağıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.05.2020 13:16 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda bayram öncesi mezarlıklara çiçek dağıtma geleneğini sürdürdü.

Alanya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda bayram öncesi mezarlıklara çiçek dağıtma geleneğini sürdürdü. Mezarlık ziyareti gerçekleştirecek vatandaşlara 18 türde 55 bin 300 adet çiçek dağıtıldı.
Alanya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile geleneksel olarak gerçekleştirdiği bayram öncesi mezarlıklara dikilmek üzere çiçek dağıtım programına bu bayramda da devam etti. Korona virüs salgını nedeniyle yoğun önlem altında ve kısıtlı olarak gerçekleşen çiçek dağıtım programında vatandaşların çiçek almadan önce ateşleri ölçüldü. Vatandaşlara mezarlıklarda kullanılmak Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 türde 55 bin 300 adet çiçeğin yanı sıra maske, eldiven ve gül kolonyası da ikram edildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Ramazan Bayramı öncesinde mezarlık ziyaretinde bulundu. Alanya Müftülüğü Şube Müdürü ve Müftü Vekili Murat Demirhan, Alanya İlçe Müftülüğüne bağlı cami imam hatipleri ve Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar’la birlikte kimsesizler mezarlığında sahipsiz mezarlara çiçek diken Başkan Yücel, daha sonra Alanya Garnizon Şehitliği’nde dua etti.

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