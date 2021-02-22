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Alanya’da mikronsis aracından tam mesai

22.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Alanya Belediyesi’nin Covid-19 ile mücadele kapsamında bünyesine kattığı mikronsis aracı, hafta sonu kısıtlamasında da Alanya sokaklarında dezenfeksiyon hizmeti vermeye devam ediyor.Verdiği hizmetlerle kalitesini ve vizyon farkını her alanda ortaya koyan Alanya Belediyesi, hafta sonu kısıtlamasını da fırsata çevirerek kent genelinde hizmetlerine devam ediyor.

Alanya Belediyesi’nin Covid-19 ile mücadele kapsamında bünyesine kattığı mikronsis aracı, hafta sonu kısıtlamasında da Alanya sokaklarında dezenfeksiyon hizmeti vermeye devam ediyor.
Verdiği hizmetlerle kalitesini ve vizyon farkını her alanda ortaya koyan Alanya Belediyesi, hafta sonu kısıtlamasını da fırsata çevirerek kent genelinde hizmetlerine devam ediyor. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine Covid -19 salgınının ardından dahil edilen ve hizmet verdiği bölgede 30 metre çapında dezenfeksiyon yapabilme kabiliyetine sahip Mikronsis aracı, hafta sonu kısıtlamasında da merkez ve kırsal mahallelerde hizmet vermeyi sürdürüyor. Kısıtlama nedeniyle sokakların boş olması hem trafik hem de dezenfeksiyon hizmetinin kalıcılığını arttırması anlamında fırsat niteliği taşıyor. Ekipler, hafta içinde sürdürdükleri hizmeti hafta sonunda da devam ettiriyor.
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatları doğrultusunda Covid -19 ile mücadele konusunda birim olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Müdür Demir, “Salgının ardından hizmet kalitemizi daha da arttırmaya tüm ekip arkadaşlarımızla özen gösterdik. Bu anlamda bünyemize kazandırdığımız mikronsis aracı ile kentin genelinde yalnızca Covid-19 değil olası tüm hastalıklara karşı dezenfeksiyon hizmeti vermeye başladık. Kalitemizi arttırabilmek, vatandaşlarımıza daha temiz bir Alanya sunabilmek için bizlere verdiği imkanlardan dolayı Başkanımız Adem Murat Yücel’e teşekkür ederim” dedi.

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