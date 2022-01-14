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Alanya'da motosiklet ile kamyon çarpıştı bir kişi öldü

14.01.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da motosiklet ile kamyon çarpıştı bir kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazipaşa yönüne giden Rus uyruklu Valentina Tagel yönetimindeki 07 MB 7343 plakalı motosiklet ile H.E. idaresindeki 07 VJ 300 plakalı kamyon, Keşefli Mahallesi D-400 Karayolu'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Rus vatandaşı Tagel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

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trafik kazası Alanya

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