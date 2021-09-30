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Alanya'da mutfak kısmı çöken evdeki kişi yaralandı

30.09.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da mutfak kısmı çöken evdeki kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında mutfak kısmı çöken evdeki iki kişiden biri yaralandı.

Sapadere Mahallesi Nebiler mevkisinde iki kişinin bulunduğu tadilatta olan taş evin mutfak kısmı çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, Alanya AKUT, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Duvar taşlarının altında kalarak yaralanan Yusuf Könter, vatandaşlar tarafından çıkarılırken Ali Könter olayı yara almadan atlattı.

112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf Könter'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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