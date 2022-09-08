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Alanya'da orman yangını çıktı

08.09.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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yangın Alanya orman yangını

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