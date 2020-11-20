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Alanya’da palmiye böceği için ilaçlama başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hurma ağacı başta olmak üzere palmiye türü ağaçlara zarar veren ve ‘kırmızı palmiye böceği’ olarak adlandırılan zararlıyla mücadeleye devam ediyor.Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce, Akdeniz bölgesinde hızla yayılma gösteren ve ağacın yaşamsal faaliyetlerini sona erdirdiği tespit edilen kırmızı palmiye böceğinin etkilerini yok etmek amacıyla hurma ağaçlarında ilaçlama çalışmasına başlandı.“Yeşil alanları korumaya ve yaşatmaya çalışıyoruz”Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Ziraat mühendisleri eşliğinde, sorumluluk alanlarımız içinde bulunan hurma ve palmiye ağaçlarının tespitini tamamlandıktan sonra bakım ve ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hurma ağacı başta olmak üzere palmiye türü ağaçlara zarar veren ve ‘kırmızı palmiye böceği’ olarak adlandırılan zararlıyla mücadeleye devam ediyor.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce, Akdeniz bölgesinde hızla yayılma gösteren ve ağacın yaşamsal faaliyetlerini sona erdirdiği tespit edilen kırmızı palmiye böceğinin etkilerini yok etmek amacıyla hurma ağaçlarında ilaçlama çalışmasına başlandı.
“Yeşil alanları korumaya ve yaşatmaya çalışıyoruz”
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Ziraat mühendisleri eşliğinde, sorumluluk alanlarımız içinde bulunan hurma ve palmiye ağaçlarının tespitini tamamlandıktan sonra bakım ve ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her yıl düzenli periyotlar halinde gerçekleştirdiğimiz ilaçlamalar ile ağaçları korumak ve sağlıklı gelişmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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