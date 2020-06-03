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Alanya’da parklar çocuklar ve gençler için hazırlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 03.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Alanya genelinde çocuk oyun parklarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme sürecinde yayınlanan genelgeye yönelik çalışmalara başladı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Alanya genelinde çocuk oyun parklarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme sürecinde yayınlanan genelgeye yönelik çalışmalara başladı. Buna bağlı olarak çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, Şehir genelinde park ve çocuk parkları alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında gençler ve çocuklar dışarı çıkabilecek. Alanya Belediyesi, pandemiden dolayı dışarı çıkabilecek olan genç ve çocukların hijyenik bir ortamda vakit geçirmeleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Buna bağlı olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parklarda dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Uyar, “Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’in talimatıyla, yayınlanan genelge çerçevesinde gerekli çalışmalara başladık. Pandemi süreci öncesinde olduğu gibi bu süreçte de uluslararası kalite belgesi ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektan solüsyonlarıyla park ve çocuk parklarımızı dezenfekte ediyoruz. Amacımız çocuk ve gençlerimizin sağlıklı bir ortamda zaman geçirmeleri. Bizim önlemlerimizin yanı sıra çocuklarımızın, ailelerinin ve gençlerimizin de dikkat etmesi gereken hususlara hassasiyetle uyması gerekiyor. Özellikle sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına lütfen dikkat edelim" dedi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından çocuk oyun gruplarının hijyenik şartlara sahip olması amacıyla gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının ilçenin birçok kesiminde bulunan tüm oyun gruplarında periyodik aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

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