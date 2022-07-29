Alanya'da "sağır ve dilsiz" yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta boynuna astığı "sağır ve dilsiz" yazısıyla dilencilik yapan kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.

Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asan ve ekipler yanına gittiğinde hiç konuşmayan Serdar A, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.

Şaşıran ekipler, durumu cep telefonuyla kaydetti. Üzerinden bin 424 lira çıkan 58 yaşındaki Serdar A, 3 gün önce ilçeye geldiğini söyledi.

Serdar A'ya Kabahatler Kanunu kapsamında 277 lira cezai işlem uygulandı.



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