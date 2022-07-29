YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'da "sağır ve dilsiz" yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı

Alanya'da "sağır ve dilsiz" yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı

29.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçe Zabıta Müdürlüğüne götürülen kişinin üzerinden bin 424 lira çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta boynuna astığı "sağır ve dilsiz" yazısıyla dilencilik yapan kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.

Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asan ve ekipler yanına gittiğinde hiç konuşmayan Serdar A, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.

Şaşıran ekipler, durumu cep telefonuyla kaydetti. Üzerinden bin 424 lira çıkan 58 yaşındaki Serdar A, 3 gün önce ilçeye geldiğini söyledi.

Serdar A'ya Kabahatler Kanunu kapsamında 277 lira cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e "dayı" göndermesi:Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e "dayı" göndermesi:
Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyorErzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Ankara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandıAnkara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Alanya alanya belediyesi

Antalya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:53
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:15
Yatsı
21:43
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkasını göre bir daha baktı! Tangalı pantolonu...

Arkasını göre bir daha baktı! Tangalı pantolonu...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.