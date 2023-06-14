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Alanya'da şehitlerin isimleri okullarda yaşatılacak

14.06.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da şehit Piyade Onbaşı Mehmet Sevimler ile şehit Jandarma Çavuş Necip Ali Şatıroğlu'nun isimleri okullara verildi.

Alanya'da şehitlerin isimleri okullarda yaşatılacak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1994'te bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen Sevimler ile Çankırı'da 1988'de görev sırasında trafik kazasında hayatını kaybeden Şatıroğlu'nun isimlerinin yaşatılması için Güzelbağ Mahallesi'nde tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kadın Kolları Başkanı Türkan Sevimler, vakfın İzmir Şube Başkanı Tuncay Kılıç, şehit aileleri, gazi, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı programda, şehit Piyade Onbaşı Mehmet Sevimler'in ismi Güzelbağ İlkokulu'na, şehit Jandarma Çavuş Necip Ali Şatıroğlu'nun ismi ise Güzelbağ Ortaokulu'na verildi.

Dualarla her iki okulun tabelası yenileriyle değiştirildi.

Türkan Sevimler, AA muhabirine, şehit kardeşi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ağabeyinin isminin okula verilmesinin hayatındaki en mutlu anlarından olduğunu anlatan Sevimler, "Okula tabelanın asıldığı an ağabeyimin varlığını hissettim. Bu beni çok duygulandırdı." dedi.

Sevimler, vakıf olarak okulun kütüphanesine 2 bin 500 kitapla masa ve sandalye bağışı yaptıklarını bildirdi.

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