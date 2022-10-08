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Alanya'da seyir halindeki servis midibüsü yandı

08.10.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da seyir halindeki servis midibüsü yandı

Alanya'da seyir halindeki servis midibüsü yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs kullanılamaz hale geldi.

Alanya-Manavgat kara yolu Avsallar Mahallesi çıkışında Mehmet Duyar idaresindeki 07 C 32292 plakalı servis midibüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, midibüsü yol kenarında durdurarak dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

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