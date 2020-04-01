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Alanya’da şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Dinek Mahallesi’nde yaya olarak ilerleyen durumundan şüphelendikleri N.A.

Alanya’da şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Dinek Mahallesi’nde yaya olarak ilerleyen durumundan şüphelendikleri N.A. ve İ.C.’yi durdurdu. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirdi. Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen 2 şüphelinin hakkında ’6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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