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Alanya'da tefecilik yaptığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

19.02.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da tefecilik yaptığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 kişinin insanlara yüksek faizle para verip, parayı ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak tehdit ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, C.O, A.O. ve S.O. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise bir tabanca, 15 adet fişek ve iki adet şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.O, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı. A.O. ve S.O. ise tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Alanya

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