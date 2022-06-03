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Alanya'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti

03.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde virajı alamayan motosikletin yaklaşık 10 metre yüksekten uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü ve motosikletteki yolcu hayatını kaybetti.

Kargıcak Mahallesi’nde H.T'nin (57) kullandığı 34 ET 8763 plakalı motosiklet, yokuş aşağı iniş sırasında virajı alamayarak yaklaşık 10 metre yüksekten düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletteki yolcu M.K. (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

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