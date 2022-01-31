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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

31.01.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında ilçe otogarında otobüsten inen M.Ö. (32) ile onu karşılayan M.K. (28) gözaltına alındı.

Şüpheli M.Ö'nün üst aramasında 960 gram esrar bulundu. Şüphelilerden M.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilirken, M.K ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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