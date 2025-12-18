SPOR

Fenerbahçe'de yıldız isim gemileri yaktı! Ayrılık kapıda: Fenerbahçe'de oynamak istemediğini belirtmiş

Devre arasında takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Sarı-Lacivertli ekipte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldız isminin menajerine Sarı-Lacivertli ekipte oynamak istemediği yönünde ifadeler kullandığı ve kendisine kulüp bulması yönünde talimat gönderdiği iddia edildi. İddialar sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'de kıyasıya devam eden zirve yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisindeki Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık kapıda. Gelen iddialara göre Sarı-Lacivertli ekibin yıldız forveti Youssef En Nesyri ayrılık konusunda menajeriyle görüştü. İşte tüm gelişmeler!

YILDIZ İSİM AYRILIYOR

Fas milli takımının ve Fenerbahçe'nin yıldız ismi Youssef En-Nesyri'nin Afrika UluslarKupası sonrası takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan iddialarla ilgili halihazırda Afrika Uluslar Kupası için milli takıma giden yıldız golcünün menajeriyle görüşme yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTEMİYOR

Menajerine Afrika Kupası sonrası kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenilen Nesyri'nin Fenerbahçe'de kalmak istemediği iddia edildi.

9 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 maça çıkan deneyimli golcü 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

