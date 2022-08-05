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Alanya'da yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı

05.08.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı.

Yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den havalanan yamaç paraşütü pilotu Berkay Özel, iniş yaptığı sırada kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine takıldı.

Özel, asılı kaldığı yerden kendi imkanlarıyla indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, paraşütü direkten aldı.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, alçak uçuş yaptığı sırada olayın meydana geldiğini anlatarak, "Benim herhangi bir sorunum yok. İniş yaparken biraz irtifa kaybı yaşadım." dedi.

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Alanya aydınlatma direği paraşüt

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