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Alanya'da yaşayan down sendromlu sporcu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

22.01.2021 00:48 | Son Güncelleme:
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Alanya'da yaşayan down sendromlu sporcu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel eğitim okulunda öğrenim gören down sendromlu yüzme sporcusu Eda Doğan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mersin'de 2019'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm, Yüzme ve Masa Tenisi Turnuvası'nda 100 metre serbest stilde ikinci, 200 metre serbest stilde dördüncü olan Eda Doğan, Kovid-19'a yakalandı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başlayan Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Okulu öğrencisi Eda Doğan, durumunun ağırlaşması sonucu yaklaşık bir hafta önce entübe oldu.

Doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Eda Doğan, Cikcilli Mezarlığı'na defnedildi.

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