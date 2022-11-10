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Alanya'da yeni doğmuş bebeğin pencereden atılmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

10.11.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bebeğin 5. kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alanya'da yeni doğmuş bebeğin pencereden atılmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan bebeğin annesi Gürcistan uyruklu N.S. (15) ile N.S'nin annesi İ.S. (55) ve babası B.S. (55) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

N.S'nin savcılıktaki ifadesinde "Hamile olduğumu bilmiyordum. O gün sabah sancım geldi. Bebek ölü olarak dünyaya gelince, panikleyip aşağıya attım." dediği öğrenildi.

Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın 5. katından dün, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmiş, jandarma ekipleri, bebeği aşağıya attığı iddia edilen N.S. ile annesi İ.S. ve B.S'yi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya bebek jandarma

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