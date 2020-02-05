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Alanya'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

ANTALYA HABERLERİ  | 05.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

Alanya'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kütürüp, Tepe, Hacımehmetli, Bektaş, Türktaş, Paşaköy, Asmaca mahalleleri ve ilçe merkezinde Alanya Kalesi'nde sis etkili oldu.

İlçede yaklaşık 3 saat etkili olan sis nedeniyle bazı sürücülerin yollarına devam etmedikleri, sisin kalkmasını bekledikleri gözlendi.

Öte yandan Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklığın 14 derece ölçüldüğü ilçede gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Sis Yağmur

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