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Alanya'da zirai alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

29.07.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da zirai alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki ayrı mahallede çıkan yangınlarda, 3 dönüm zirai alan zarar gördü.

İlçenin Demirtaş ve Beyreli mahallelerindeki zirai alanlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangınlara Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 7 itfaiye aracı müdahale etti.

Demirtaş Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarına katılan 3 beton mikserinin sürücüleri tarafından, alevlerin üzerine beton döküldü.

Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kontrol altına alındı. Yangınlarda 3 dönüm zirai alan zarar gördü.

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