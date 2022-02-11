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Alanya'daki fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

11.02.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'daki fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışma ve takip sonucu belirlenen 7 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde ve 2 otomobilde yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 lira, 8 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 12 sim kart, bir tablet ve 3 flash bellek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A. adlı kadın serbest kalırken, M.G, H.G. ve F.A. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, haklarında işlem yapılan yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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