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Alanya'daki otelde çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.08.2020 00:21 | Son Güncelleme

Alanya'daki otelde çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın tamamen söndürüldü.

Konaklı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelin 3'üncü katında çıkan ve kontrol altına alınan yangının ardından yapılan soğutma çalışmaları da sona erdi.

Otelde yapılan incelemede 6 odada maddi zarar meydana geldiği belirlenirken, yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.

Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin 3'üncü katında yangın çıkmış, alevlere 3 itfaiye ekibi ve 1 su tankı ile müdahale edilmişti.

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