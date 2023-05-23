Alanya’nın en güzel balkon ve en güzel bahçesi belli oldu

Dereceye giren ‘En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe, En Güzel Teras ve Çatı Bahçesi’ sahiplerine ödülleri törenle verilecek.

Alanya Belediyesi’nin, çevre bilincini ve sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın, kent peyzajına ilgisini teşvik etmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği para ödüllü ´En Güzel Balkon Bahçe Teras ve Çatı Bahçesi´ yarışmasının kazananları belirlendi. 6 Mart 2023 tarihinde başlayan yarışma başvuruları, 8 Mayıs tarihinde de sona erdi. Yapılan başvurular jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilerek dereceye giren balkon, Bahçe Teras ve Çatı Bahçesi düzenlemeleri belirlendi.

Başvurular tamamlandıktan sonra, 23 Mayıs tarihinde Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan başkanlığında Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Kübra Tuğçe Bekrioğlu, Fotoğraf Sanatçısı İlhami Yetkin, Çevre Gönüllüsü ve Köşe Yazarı İsmail Haboğlu, Peyzaj Mimarı Hande Doru, Peyzaj Mimarı Fatma Yıldız’dan oluşan jüri heyeti, başvuruları inceleyerek dereceye girenlere ödülleri belirledi. Ödüller 7 Haziran Alanya Çevre Festivali’nde verilecek.

Yarışmada dereceye giren her balkon, bahçe, teras ve çatı bahçesi ödülleri ayrı ayrı verilecek. Birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin 500 TL, üçüncülere 3 bin TL para ödülü dağıtılırken ayrıca plaket ve mansiyon ödülleri de verilecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe, En Güzel Teras ve Çatı Bahçesi Yarışmasının düzenlenme amacının Alanya halkının çevreye ve doğa duyarlılığını arttırmak olduğunu belirtti.

