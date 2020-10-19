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Alanya’nın kırsalında vatandaşların talepleri yerinde dinledi

ANTALYA HABERLERİ  | 19.10.2020 16:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde Kaymakam Fatih Ürkmezer, kırsal mahallerdeki vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya’nın kırsalında bulunan Paşaköy, Mahmutseydi ve Dereköy mahallerindeki vatandaşları ziyaret etti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Kaymakam Fatih Ürkmezer, kırsal mahallerdeki vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya’nın kırsalında bulunan Paşaköy, Mahmutseydi ve Dereköy mahallerindeki vatandaşları ziyaret etti. Kaymakam Ürkmezer’e Alanya İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı, Jandarma Merkez Karakol Komutanı Yusuf Tokcan, Alanya İlçe Yazı İşleri Müdürü İlkay Satılmış ve Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar eşlik etti. Kaymakam Ürkmezer, sorunları yerinde tespit edebilmek amaçlı ziyaretinde muhtarlar ve mahalleliden bilgi aldı. Vatandaşlar sorun ve taleplerinin Ürkmezer ile paylaştı.
Öğrencileri de ziyaret etti
Ürkmezer Mahmutseydi mahallesinde bulunan Hamdullah Emin Paşa Okulunu da ziyaret ederek pandemi sebebiyle yeni açılan okulla ilgili olarak okul müdüründen bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.
Ziyaret sonrası konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer, “Salgın hastalık konusunda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, kendine dikkat eden, kurallara uyan, böylelikle toplumu da koruyan bilinçli çok değerli vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, velililerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.
Mahallerde yaşayanlardan ve mahalle muhtarlarından bilgi alan ve Ürkmezer çalışmalarının bundan sonraki bölümünde ziyaretlere sık sık zaman ayıracağını belirtirken, yakın ya da uzak olsun tüm vatandaşlarımızla olan iletişimini arttırmak niyetinde olduğunu söyledi.

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