YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya’nın yardımları İzmir’e ulaştı

Alanya’nın yardımları İzmir’e ulaştı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.11.2020 15:57 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Alanya Kaymakamlığı ile Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımlar, İzmir’e ulaştı.Alanya Belediyesi’nin topladığı yardımlar özenle paketlenerek yükleme işlemi tamamlandı.

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Alanya Kaymakamlığı ile Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımlar, İzmir’e ulaştı.
Alanya Belediyesi’nin topladığı yardımlar özenle paketlenerek yükleme işlemi tamamlandı. Ardından yola çıkan araç, bugün İzmir’e ulaşarak Alanya’nın yardım paketlerini AFAD ve İzmir Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine teslim etti. Gıda ve battaniye ağırlıklı yardımlar için yetkililer teşekkür ederek, yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ivedilikle ileteceklerini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti

Antalya Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
12:46
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Çağla Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kaş'ta Halil Kocaer Dönemi Resmen Başladı
Kaş'ta Halil Kocaer Dönemi Resmen Başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Sema Ecevitoğlu: Gelişigüzel çöp atanlara cezai müeyyide uygulayacağız
Sema Ecevitoğlu: Gelişigüzel çöp atanlara cezai müeyyide uygulayacağız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.