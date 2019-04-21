Alanyaspor 1 - 0 Fenerbahçe

Alanyaspor dakikalar ilerledikçe gol için bastırmaya başladı. 52'de Welinton'un sert şutunda Harun gole izin vermezken, 1 dakika sonra Djalma'nın müthiş vuruşu direğin yanından auta gitti. Alanya aradığı golü 57'de buldu. Sadık ve Harun Tekin'in hava topunda anlaşmazlığı sonrası Villafanez'in içeriye çevirdiği topa Efecan kafayı vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

5'te Welinton'un savunmaya çarpan topunu Harun çizgide son anda önledi. 16. dakikada Cisse'nin yakın mesafeden röveşatasını Harun yine inanılmaz bir şekilde kurtarmayı başardı. Fenerbahçe, ilk yarım saatin ardından Alanya kalesinde gol aramaya başladı. 35'te Isla'nın kale sahasına çevirdiği topu savunma kornere gönderdi. Devam eden pozisyonda Serdar Aziz'in kafası direğin yanındn auta gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında Alanyaspor etkili ataklarla Fenerbahçe savunmasını bir hayli zor duruma soktu ancak kaleci Harun müthiş performansla takımını ayakta tuttu.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Alanya atağında Cisse kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Harun'un üzerinden aşırttı ancak meşin yuvarlak auta gitti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 41'e yükseltirken, Fenerbahçe ise 33 puanda kaldı.

63'te Nabil Dirar müsait pozisyonda golü atamazken, 67. dakikada Cisse'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. 4 dakika sonra Cisse yine vuruşunu yaptı ancak Harun ağlara doğru giden topu ayağıyla mükemmel çıkardı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Galatasaray ile sahalarında oynadıkları maçta gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım, Roberto Soldado ve sakatlığı bulunan Victor Moses yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Mauricio Isla, İsmail Köybaşı ve Andre Ayew'e şans verdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi. Yalçın, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Tzavellas, Ceyhun Gülselam ve Junior Fernandes'in yerine ilk 11'de Wellington, Sackey ve Cisse'ye şans tanıdı. Ligin devre arasında Akdeniz ekibine, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer olan Ozan Tufan, sarı-lacivertliler karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-yeşilli takımın taraftarları da karşılaşma öncesi Ozan Tufan lehine uzun süre tezahürat yaptı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

